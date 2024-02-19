Перекис водню: Дізнаємося про дієві лайфхаки

Відкрийте для себе унікальні, але практичні методи ефективного використання перекису водню в різних сферах домашнього догляду. UAportal з'ясував, як можна використовувати перекис водню для домашнього прибирання та догляду за будинком.

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Відбілювання білого одягу

Розчин перекису водню і води у співвідношенні 1:1 можна використовувати для замочування білого одягу на 20-30 хвилин, діючи як природний відбілювач, щоб освітлити і освіжити одяг. Цей метод особливо корисний для видалення плям і освіження білого одягу без використання агресивних хімічних засобів.

Дезінфікуючий засіб для побутових поверхонь

Змішаний з водою в рівних частинах, перекис водню є практичним засобом для дезінфекції побутових поверхонь. Він може ефективно вбивати бактерії, віруси та спори цвілі, пропонуючи натуральну заміну звичайним хімічним засобам для чищення. Після нанесення розчину залиште його на кілька хвилин, а потім витріть чистою ганчіркою, щоб переконатися в його ефективності.