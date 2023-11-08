Попіл на городі: чи можна використовувати як замінник золи

Деревна зола, популярне та ефективне добриво, здавна використовується в садівництві для протидії кислотності ґрунту та відлякування шкідників. UAportal розповість про відмінності між попелом та деревною золою і визначить, чи корисно використовувати попіл як добриво.

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Як відрізнити попіл від деревної золи

Попіл і деревна зола відрізняються насамперед за кольором і складом. Зола має чорний колір і неоднорідну структуру, часто містить незгорілі фрагменти різного розміру. Попіл – сірий і має пилоподібну консистенцію.

Переваги застосування попелу в саду

Враховуючи схожість попелу із золою, його можна застосовувати аналогічним чином. Він багатий на калій, кальцій, магній, фосфор, марганець і кремній. Подібно до золи, попіл допомагає нейтралізувати кислотність ґрунту, створюючи сприятливе середовище для рослин. Крім того, попіл сприяє вентиляції, підвищує родючість і покращує загальну структуру ґрунту.

Час для внесення золи

Попіл можна вносити в сад як під час висадки рослин, так і під час їхнього росту. Наступні рослини культури отримують особливу користь від внесення попелу:

Огірки, кабачки та патисони

Внесіть 1 склянку попелу на квадратний метр, а потім 1-2 столові ложки на кожну яму для розсади.

Томати, перець та баклажани

Внесіть 3 склянки попелу на квадратний метр. Для посадки додайте жменю попелу на кожну лунку.

Капуста

Розподіліть 1-2 склянки попелу на квадратний метр, а під час висадки розсади вносьте жменю попелу на лунку.

Картопля

Додайте 1 склянку попелу на квадратний метр. При посадці картоплі змішайте попіл з ґрунтом і додайте в кожну лунку. Під час першого підгортання внесіть 1-2 столові ложки попелу під кожен кущ, а під час другого - 0,5 склянки.

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Використання попелу як засобу від шкідників у саду

Крім того, що попіл є добривом, він також діє як ефективний засіб проти шкідливих комах і може слугувати засобом проти грибкових захворювань, таких як борошниста роса.

Зола як добриво для троянд

Квіти, в тому числі троянди, отримують велику користь від попелу або золи. Для троянд попіл можна використовувати під час осіннього обкопування, щоб зменшити кислотність ґрунту. Далі троянди можна підгодовувати розчином, що складається зі 100 грамів попелу 10 літрів води.

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