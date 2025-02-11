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Печена картопля з ароматною, хрумкою скоринкою: рецепт
Так, я не можу без картопельки, і постійно вигадую нові цікаві ідеї її приготування.
Тож ділюсь з вами рецептом ідеального гарніру з ароматною, хрумкою скоринкою, що буде до вподоби кожному)
Інгредієнти:
• Картопля;
• Олія;
• Сіль, перець;
• Кріп;
• Часник.
Приготування:
1. Картоплю очистити, відварити та злити воду.
2. У форму налити олію, як на відео та відправити у розігріту духовку, доки не закипить.
3. Покласти картоплю в гарячу олію, посолити, поперчити.
4. Кріп та часник подрібнити, змішати з олією та полити картоплю.
5. Запікати до золотистого кольору.
Зберігайте, щоб готувати просто та смакувати із задоволенням.