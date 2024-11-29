Печінковий торт: любителі оцінять

Я не знаю, як ви до нього ставитеся, а для мене це щось неймовірно смачне й з дитинства. Я із задоволенням зʼїм шматок, може, другий, а може, ще більше, якщо побачу його десь на святі. А ще всі ми знаємо, що печінка корисна!

Для одного великого торта (26 см пательня):

Коржі:

600 г курячої печінки

220 г молока

3 великих яйця

120 г обсмаженої цибулі

110–120 г борошна

сіль, перець

30 г олії

Начинка:

300 г моркви

350 г (+200 г цибулі піде у млинці)

200 г плавленого сиру

~350 г майонезу

Майонез я робив сам:

2 жовтки

330 г олії без запаху

40 г зернової гірчиці

60 г сметани

сіль, перець, яблучний оцет або лимонний сік — на ваш смак

Приготування:

Подрібнюю моркву та цибулю й злегка обсмажую (трохи тушкую): моркву до м’якості, цибулю — до прозорості й легкої зміни кольору.

Відбираю 120 г цибулі для печінкових млинців.

Курячу печінку перебираю, щоб не трапилися шматки з жовчю, та видаляю з’єднувальну плівку.

У кухонному комбайні доводжу до однорідної маси печінку, молоко, яйця та обсмажену цибулю. Додаю сіль, перець, борошно, а наприкінці — олію. Усе змішую до однорідності.

Готую тоненькі млинці на середньому вогні, сильно не підсмажую, стежу, щоб краї млинців не були занадто тонкими.

Обсмажені цибулю та моркву подрібнюю до стану "ікри", додаю тертий плавлений або твердий сир і майонез. Ділю на кількість коржів.

Збираю торт.

Для декору використовую 3 варених яйця та зелень.

У майонез додавав ще зернову гірчицю і часник.

Смачного!