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Паста з ковбасою: смачний та ситний рецепт вечері
Пропоную смачний та ситний рецепт, який стане справжньою знахідкою для обіду чи вечері.
Інгредієнти:
• Ковбаса;
• Паста варена;
• Петрушка — 5 гілочок;
• Перець болгарський — 1 шт;
• Вершки жирні — 100 г;
• Сир твердий — 50 г;
• Паприка копчена — ½ ч.л;
• Чилі сухий — ½ ч.л;
• Часник сухий — ½ ч.л;
• Цибуля суха — ½ ч.л;
• Мускатний горіх — ½ ч.л;
• Суміш перців — ½ ч.л;
• Сіль — на смак.
Спосіб приготування:
1. Обсмажити перець до золотої скоринки.
2. Додати ковбасу та обсмажити.
3. Додати спеції та вершки. Прогріти.
4. Додати варену пасту та прогріти разом.
5. Додати натертий твердий сир, подрібнену петрушку і подавати гарячою.
Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, як це смачно.