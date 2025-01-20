Паста з ковбасою: смачний та ситний рецепт вечері

Пропоную смачний та ситний рецепт, який стане справжньою знахідкою для обіду чи вечері.

Інгредієнти:

• Ковбаса;

• Паста варена;

• Петрушка — 5 гілочок;

• Перець болгарський — 1 шт;

• Вершки жирні — 100 г;

• Сир твердий — 50 г;

• Паприка копчена — ½ ч.л;

• Чилі сухий — ½ ч.л;

• Часник сухий — ½ ч.л;

• Цибуля суха — ½ ч.л;

• Мускатний горіх — ½ ч.л;

• Суміш перців — ½ ч.л;

• Сіль — на смак.

Спосіб приготування:

1. Обсмажити перець до золотої скоринки.

2. Додати ковбасу та обсмажити.

3. Додати спеції та вершки. Прогріти.

4. Додати варену пасту та прогріти разом.

5. Додати натертий твердий сир, подрібнену петрушку і подавати гарячою.

Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, як це смачно.