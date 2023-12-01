Париж, Варшава та Братислава: топ міст з надмірним рівнем шуму

Життя в місті, наповненому постійним шумом, може мати згубний вплив на наше здоров'я, особливо коли рівень шуму перевищує 55 децибелів. На жаль, у сучасних мегаполісах шумове перевищення часто сягає близько 70 децибелів, що робить майже неможливим знайти спокій навіть у межах власного будинку. UAportal розповідає про найгаласливіші міста світу.

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Вплив підвищеного рівня шуму особливо відчувається на нервову та серцево-судинну системи, що часто призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. У відповідь люди змушені шукати способи боротьби з цією поширеною проблемою. Дехто вирішує переїхати в сільську місцевість, інші намагаються заспокоїти галасливих сусідів.

Нью-Йорк, США

Перше місце в цьому рейтингу посів Нью-Йорк – мегаполіс, який уособлює вічний шум. Місто ніколи не припиняє свою метушню, з постійним гулом і галасом, що огортає його вдень і вночі.

Токіо, Японія

Токіо, відоме своєю інтенсивною насиченістю ультрасучасними транспортними системами. Безліч багаторівневих доріг і постійний потік транспорту створюють середовище, позбавлене спокою. Однак у місті з'явилися інноваційні шумопоглинаючі капсули, які пропонують його мешканцям тимчасову втечу від хаосу за невелику плату.

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Братислава, Словаччина

Незважаючи на меншу кількість населення у порівнянні з вищезгаданими містами, Братислава, розташована у Словаччині, також бореться з високим рівнем шуму. Розташована як транспортний вузол між Австрією та Угорщиною, автомагістралі міста залишаються завантаженими 24\7. Цей постійний потік транспорту позбавляє мешканців надії на спокій.

Варшава, Польща

Варшава, столиця Польщі, не може забезпечити своїх громадян тишею. Маючи головну проблему щоденних заторів на дорогах, місто відоме своєю вічною галасливістю. Намагаючись вирішити цю проблему та покращити якість життя, влада реалізувала плани зі зниження рівня шуму на вулицях.

Париж, Франція

Париж, який вважається романтичною столицею Франції, не є синонімом спокою. Шум тут переважно створюється нескінченним потоком транспорту, безліччю музичних концертів під відкритим небом і присутністю туристичних груп.

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