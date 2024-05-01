Падіння ікони в будинку: що символізує та як реагувати

Несподіване падіння ікони вдома може викликати занепокоєння у віруючих, оскільки вони часто пов'язують такі події з негативними прикметами. UAportal дізнався, що означає падіння ікони, і як правильно на це реагувати.

Навмисно кидати ікону нерозумно і може принести нещастя і біду собі та близьким. Це може призвести до суперечок, розбрату, фінансових труднощів і проблем зі здоров'ям. Однак, якщо ікона випадково зіслизнула з місця, є шанс уникнути негативних наслідків, якщо подумки попросити пробачення і перемістити образ у більш безпечне місце.

Коли ікона падає лицьовою стороною донизу, це може символізувати потенційну хворобу або борги. Натомість якщо вона падає ликом догори, то слугує застережливим знаком, але можна уникнути шкоди.

Щобільше, якщо ікона падає зі стіни, це може означати попередження про небезпеку, що насувається. У цій ситуації важливо згадати молитву, присвячену зображеному святому, прочитати її з вдячністю до вищих сил.

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Вважається, що ікона, яка впала зі столу, може передвіщати прихід у вашу оселю неприємної людини. З іншого боку, розбита ікона може вказувати на важку хворобу або значне нещастя, що насувається. Падіння кількох ікон одночасно може означати низку невдач, що чекають на вас.

У таких випадках дуже важливо не впадати в розпач, а прочитати молитву "Отче наш", висловити каяття і зробити хресне знамення.

Пам'ятайте, якщо ікона розбилася, її ні в якому разі не можна викидати. Натомість зберіть всі уламки, дбайливо загорніть їх і віднесіть до місцевого храму.

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