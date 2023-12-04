Відмиє все: як приготувати універсальний засіб для прибирання кухні

Кухня, яка часто є серцем будинку – це місце, де жінки проводять значну частину часу, готуючи їжу для своєї сім'ї. Через часте використання поверхні можуть швидко накопичувати стійкий бруд і жир.

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Хоча звичайні засоби для чищення можуть не впоратися з цією проблемою, рішення можна знайти, приготувавши власний засіб для чищення кухні з простих і доступних інгредієнтів. UAportal пропонує універсальний рецепт.

Почніть з того, що натріть на тертці половину шматка господарського мила, доки не отримаєте дрібну структуру. В окремій ємності змішайте чотири столові ложки сухої гірчиці, дві столові ложки нашатирного спирту, столову ложку харчової соди і трохи оцту.

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Покладіть до цієї суміші натерте мило і потроху додавайте невелику кількість теплої води. Безперервно перемішуйте, поки засіб не набуде однорідної консистенції.

Цей засіб для чищення кухні, зроблений своїми руками, має безліч застосувань. Не можете впоратися зі стійкими плямами від чаю або кави на посуді? Застосуйте цей засіб для ефективного видалення.

Для видалення жиру та бруду на кухонних фартухах, підлозі, меблях, раковинах і кранах розведіть ложку засобу у двох літрах води, ретельне очищення гарантоване.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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