Відкриваємо 4 дивовижних факти про Лесю Українку

Лариса Косач, широко відома як Леся Українка, вже давно визнана літературним генієм української літератури. Її вірші стали невід'ємною частиною нашого виховання. UAportal розповідає про цікаві аспекти її життя, які залишаються менш відомими, додаючи атмосферу інтриги до її і без того захопливої постаті.

1. Ранній геній

Якби Леся жила в нашу сучасну епоху, її, безсумнівно, назвали б дитиною індиго. Поєднуючи винятковий талант із жагою до знань, Леся навчилася читати у ніжному віці 4 років. Коли їй виповнилося 6, вона опанувала мистецтво вишивання, продемонструвавши свої неабиякі здібності. Дивовижно, але її перший поетичний твір з'явився, коли їй було лише 9 років.

2. Вплив захопленого дядька

Свій псевдонім Леся Українка отримала від свого шанованого дядька, Михайла Драгоманова, який часто підписувався "Українка". Безмежно захоплюючись своїм дядьком, Леся прагнула наслідувати його в різних аспектах свого життя.

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Так, у ніжному тринадцятирічному віці, у 1884 році, вона взяла собі псевдонім "Українка". Своєю чергою, її близькі часто зверталися до неї як до Лесі.

3. Збагачення мови

Можливо, менш відомим, але не менш вартим уваги є внесок Лесі Українки в саму українську мову. Вона ввела кілька слів, які тепер стали невід'ємними частинами нашого лексикону.

4. Несподівана любов

Романтичні почуття Лесі Українки до Сергія Мержинського, якому вона присвятила пам'ятні рядки "Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами", не були взаємними. Їхній зв'язок носив скоріше відтінок дружби чи навіть професійного товариства, аніж пристрасного роману.

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