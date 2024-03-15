Відкрийте надзвичайні світи фентезі: топ-5 найкращих фільмів
UAportal запрошує у фантастичні пригоди, пропонуючи добірку фільмів, знятих на початку 2010-х. Від химерних зустрічей у Країні чудес до епічних битв з древніми силами – ці історії пропонують можливість відчути себе у світі магії.
"Аліса в Країні чудес"
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 108 хвилин
Рік виробництва: 2010
Режисер: Тім Бертон
Пориньте у захопливий світ Країни чудес, коли Аліса, допитлива дівчинка, падає в кролячу нору до царства, наповненого химерними істотами та головоломними загадками, що вражають уяву. Мандруючи цим ексцентричним царством, вона відкриває для себе своє призначення і мусить розкрити власний потенціал, щоб перемогти тирана, який погрожує занурити Країну Чудес у хаос.
"Хроніки Нарнії: Підкорювач світанку"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 113 хвилин
Рік виробництва: 2010
Режисер: Майкл Ептед
Відвідайте величний світ Нарнії, де брати і сестри Певенсі вирушають у відкрите море, щоб врятувати загублених лордів і дослідити незвідані території. Разом із відважним мишеням Ріпічіпом та міфічними істотами вони стикаються з давньою темрявою, яка випробовує їхню відвагу та вірність, ведучи їх до долі, що визначить майбутнє Нарнії.
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"Тор"
Рейтинг IMDB: 7
Жанр: Фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 115 хвилин
Рік виробництва: 2011
Режисер: Кеннет Брана
Станьте свідком того, як норвезький бог грому Тор за свою нерозважливу поведінку був вигнаний з Асґарду на Землю. У цьому царстві він пізнає справжнє значення героїзму і знаходить силу в негараздах. У битві з грізними ворогами він повинен довести, що гідний своєї сили, і зустрітися зі своєю долею посеред конфлікту, який може розірвати оболонку Всесвіту.
"Сутінки. Сага: Світанок – Частина 2"
Рейтинг IMDB: 5.5
Жанр: Фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 115 хвилин
Рік виробництва: 2012
Режисер: Білл Кондон
Продовження епічної романтичної історії про надприродні явища, в якій Белла, тепер уже вампір, повинна захистити свою дитину-гібрида від війни, що наближається. Об'єднавши вампірські клани та вовкулаків, вони стикаються з Вольтурі, древнім вампірським племенем, у захоплюючій битві за кохання, життя та сім'ю.
"Залізна людина 3"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 130 хвилин
Рік виробництва: 2013
Режисер: Шейн Блек
Відкрийте для себе технологічні дива Залізної людини, коли Тоні Старк стикається з грізним ворогом, який прагне знищити справу всього його життя і все, що йому дороге. Позбавлений усього, Старк вирушає в небезпечну подорож спокути, випробовуючи свою стійкість і винахідливість. Коли на кону доля його близьких, він повинен протистояти своїм внутрішнім демонам і стати героєм.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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