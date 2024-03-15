Відкрийте надзвичайні світи фентезі: топ-5 найкращих фільмів

UAportal запрошує у фантастичні пригоди, пропонуючи добірку фільмів, знятих на початку 2010-х. Від химерних зустрічей у Країні чудес до епічних битв з древніми силами – ці історії пропонують можливість відчути себе у світі магії.

Відео дня

"Аліса в Країні чудес"

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Тім Бертон

Пориньте у захопливий світ Країни чудес, коли Аліса, допитлива дівчинка, падає в кролячу нору до царства, наповненого химерними істотами та головоломними загадками, що вражають уяву. Мандруючи цим ексцентричним царством, вона відкриває для себе своє призначення і мусить розкрити власний потенціал, щоб перемогти тирана, який погрожує занурити Країну Чудес у хаос.

"Хроніки Нарнії: Підкорювач світанку"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Майкл Ептед

Відвідайте величний світ Нарнії, де брати і сестри Певенсі вирушають у відкрите море, щоб врятувати загублених лордів і дослідити незвідані території. Разом із відважним мишеням Ріпічіпом та міфічними істотами вони стикаються з давньою темрявою, яка випробовує їхню відвагу та вірність, ведучи їх до долі, що визначить майбутнє Нарнії.

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"Тор"

Рейтинг IMDB: 7

Жанр: Фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік виробництва: 2011

Режисер: Кеннет Брана

Станьте свідком того, як норвезький бог грому Тор за свою нерозважливу поведінку був вигнаний з Асґарду на Землю. У цьому царстві він пізнає справжнє значення героїзму і знаходить силу в негараздах. У битві з грізними ворогами він повинен довести, що гідний своєї сили, і зустрітися зі своєю долею посеред конфлікту, який може розірвати оболонку Всесвіту.

"Сутінки. Сага: Світанок – Частина 2"

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: Фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік виробництва: 2012

Режисер: Білл Кондон

Продовження епічної романтичної історії про надприродні явища, в якій Белла, тепер уже вампір, повинна захистити свою дитину-гібрида від війни, що наближається. Об'єднавши вампірські клани та вовкулаків, вони стикаються з Вольтурі, древнім вампірським племенем, у захоплюючій битві за кохання, життя та сім'ю.

"Залізна людина 3"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 130 хвилин

Рік виробництва: 2013

Режисер: Шейн Блек

Відкрийте для себе технологічні дива Залізної людини, коли Тоні Старк стикається з грізним ворогом, який прагне знищити справу всього його життя і все, що йому дороге. Позбавлений усього, Старк вирушає в небезпечну подорож спокути, випробовуючи свою стійкість і винахідливість. Коли на кону доля його близьких, він повинен протистояти своїм внутрішнім демонам і стати героєм.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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