Від природного дезінфікуючого засобу до універсальної пастки проти мошок: як оцет використати в побуті

Оцет пропонує універсальні та екологічно чисті рішення, які кожна господиня може застосувати у своєму побуті. UAportal поділився практичними лайфхаками, які полегшують хатню роботу.

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Універсальний засіб для чищення

Оцет може служити натуральним і економічно ефективним багатоцільовим миючим засобом для різних ділянок оселі. Змішавши рівні частини оцту та води у пляшці з розпилювачем, можна ефективно очистити та продезінфікувати кухонні стільниці, раковини та побутову техніку.

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Цим розчином можна протирати скляні поверхні та видаляти плями і розводи від води. Крім того, природні антибактеріальні властивості оцту роблять його придатним для усунення стійких запахів з обробних дощок та для свіжості на кухні.

Натуральний кондиціонер для білизни

Замість комерційних кондиціонерів оцет можна використовувати як натуральну альтернативу для пом'якшення та освіження білизни. Додайте пів склянки оцту в цикл полоскання пральної машини, щоб усунути накопичення миючого засобу і залишити одяг м'яким та свіжим.

Пастка для мошок

Коли на кухні з'являються мошки, оцет можна використати для створення ефективної пастки. Невелику кількість яблучного оцту слід налити в банку, додавши краплю мила для посуду. Солодкий аромат оцту привабить мошок, а активні властивості мила потоплять їх.

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