Від безглуздих витівок до зворушливої дружби: Комедії, які змусять посміхнутися
UAportal підготував добірку найкращих комедійних фільмів з 2010 по 2015 рік. Ці фільми обіцяють розважити та залишити тепле відчуття всередині.
"Подружки нареченої"
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Жанр: Комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 125 хвилин
Рік: 2011
Головний продюсер: Джадд Апатоу
"Подружки нареченої" – це весела комедія, яка розповідає про неспокійний шлях Енні Вокер, самотньої жінки за тридцять, яка стикається з проблемами в особистому та професійному житті. Коли подруга дитинства Ліліан просить її бути подружкою нареченої на її весіллі, Енні неохоче погоджується. Щойно вона бере участь у плануванні весілля та знайомиться з дивними подружками Ліліан, як на неї на кожному кроці починають чатувати неприємності.
"1+1"
Рейтинг IMDb: 8.5/10
Жанр: Комедія, драма
Країна виробництва: Франція
Тривалість: 112 хвилин
Рік: 2011
Головний продюсер: Ніколя Дюваль-Адассовський
"1+1" – зворушлива французька комедія, що розповідає правдиву історію неймовірної дружби між Філіпом, багатим паралізованим, і Дріссом, колишнім злочинцем з нетрища. Філіпп, паралізований нижче шиї, наймає Дрісса доглядальником, хоча той абсолютно не придатний для цієї роботи.
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"Готель "Ґранд Будапешт"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Комедія, драма
Країна виробництва: Німеччина
Тривалість: 99 хвилин
Рік: 2014
Головний продюсер: Вес Андерсон
Події фільму "Готель "Ґранд Будапешт" розгортаються у вигаданій республіці Зубровка, де відбувається чарівна пригода. Месьє Гюстав Г., легендарний консьєрж готелю "Гранд Будапешт", разом зі своїм амбітним учнем Зеро Мустафою виявляються втягнутими в хаотичні події. Коли Густав стає підозрюваним у справі про вбивство, та ще й зникає цінна картина, вони опиняються у підступній обстановці, наповненій дивакуватими персонажами.
"Супер перці"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 113 хвилин
Рік: 2007
Головний продюсер: Джадд Апатоу
"Супер перці" – це комедія про дорослішання, яка розповідає про пригоди старшокласників Сета та Евана, що прагнуть втратити цноту до вступу в коледж. Разом зі своїм сором'язливим другом Фогеллом вони вирушають у ніч відчайдушних вечірок та нерозважливої поведінки. Під час своїх диких витівок трійця засвоює важливі уроки про дружбу, самоприйняття та перехід від підліткового віку до дорослого життя.
"Ідеальний голос"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Комедія, музика
Країна виробництва: США
Тривалість: 112 хвилин
Рік: 2012
Головний продюсер: Елізабет Бенкс, Пол Брукс
Фільм розповідає про Беку, бунтівну першокурсницю коледжу, яка неохоче приєднується до жіночого акапельного гурту під назвою "Барден Беллас". Прагнучи перемогти своїх суперників-чоловіків, вони беруть участь у жвавих репетиціях і напруженій боротьбі. Протягом усього шляху учасниці гурту відкривають для себе справжню силу єдності та пошуку власного голосу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.
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