Від безглуздих витівок до зворушливої дружби: Комедії, які змусять посміхнутися

UAportal підготував добірку найкращих комедійних фільмів з 2010 по 2015 рік. Ці фільми обіцяють розважити та залишити тепле відчуття всередині.

Відео дня

"Подружки нареченої"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 125 хвилин

Рік: 2011

Головний продюсер: Джадд Апатоу

"Подружки нареченої" – це весела комедія, яка розповідає про неспокійний шлях Енні Вокер, самотньої жінки за тридцять, яка стикається з проблемами в особистому та професійному житті. Коли подруга дитинства Ліліан просить її бути подружкою нареченої на її весіллі, Енні неохоче погоджується. Щойно вона бере участь у плануванні весілля та знайомиться з дивними подружками Ліліан, як на неї на кожному кроці починають чатувати неприємності.

"1+1"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Жанр: Комедія, драма

Країна виробництва: Франція

Тривалість: 112 хвилин

Рік: 2011

Головний продюсер: Ніколя Дюваль-Адассовський

"1+1" – зворушлива французька комедія, що розповідає правдиву історію неймовірної дружби між Філіпом, багатим паралізованим, і Дріссом, колишнім злочинцем з нетрища. Філіпп, паралізований нижче шиї, наймає Дрісса доглядальником, хоча той абсолютно не придатний для цієї роботи.

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"Готель "Ґранд Будапешт"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Комедія, драма

Країна виробництва: Німеччина

Тривалість: 99 хвилин

Рік: 2014

Головний продюсер: Вес Андерсон

Події фільму "Готель "Ґранд Будапешт" розгортаються у вигаданій республіці Зубровка, де відбувається чарівна пригода. Месьє Гюстав Г., легендарний консьєрж готелю "Гранд Будапешт", разом зі своїм амбітним учнем Зеро Мустафою виявляються втягнутими в хаотичні події. Коли Густав стає підозрюваним у справі про вбивство, та ще й зникає цінна картина, вони опиняються у підступній обстановці, наповненій дивакуватими персонажами.

"Супер перці"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Джадд Апатоу

"Супер перці" – це комедія про дорослішання, яка розповідає про пригоди старшокласників Сета та Евана, що прагнуть втратити цноту до вступу в коледж. Разом зі своїм сором'язливим другом Фогеллом вони вирушають у ніч відчайдушних вечірок та нерозважливої поведінки. Під час своїх диких витівок трійця засвоює важливі уроки про дружбу, самоприйняття та перехід від підліткового віку до дорослого життя.

"Ідеальний голос"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Комедія, музика

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік: 2012

Головний продюсер: Елізабет Бенкс, Пол Брукс

Фільм розповідає про Беку, бунтівну першокурсницю коледжу, яка неохоче приєднується до жіночого акапельного гурту під назвою "Барден Беллас". Прагнучи перемогти своїх суперників-чоловіків, вони беруть участь у жвавих репетиціях і напруженій боротьбі. Протягом усього шляху учасниці гурту відкривають для себе справжню силу єдності та пошуку власного голосу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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