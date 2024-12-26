Особливості тренувань для 40+: що важливо робити

Чим відрізняються тренування в 35-40+ років?

Тим, що ти відчуваєш як пройшли твої попередні 40 років, чи були тренування і здорові звички чи ні. Тут ми бачимо висновок роботи над собою. Вона могла бути, а могла ні. І це все нормально.

Не треба зациклюватися на минулому, є сьоголні і важливо зрозуміти, що сьогоднішні дії вплинуть на 100% на те, як буде в 50+. Чи можливо розпочати в 40 - звичайно! І це теж нормально.

Чи буде важко? Так! Перші 2-3 тижні. А потім насолода від змін буде такою сильною, що вже не відмовишся.

Що актуально:

✅ силові вправи а не кардіо, кардіо може бути і це добре, але більше силових

✅ силові із своєю вагою чи додатковою( резинки, гантелі, що завгодно)

✅ робота над м’язами глибокими спини і тазовим дном

✅ корекція кількості пасивного сидіння

✅ введення в рутину скрабу і зволоження тіла

✅ корекція раціону, зменшення кількості солодкого і борошняних виробів

✅ постійний контакт із гінекологом