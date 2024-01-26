Особливості собак породи мальтіпу: Що варто знати про домашнього улюбленця

Мальтіпу – популярна порода, відома своїми унікальними характеристиками та рисами. UAportal розглянув позитивні та негативні аспекти, пов'язані з цими домашніми улюбленцями.

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Плюси

Шерсть. Шерсть у мальтіпу гіпоалергенна, що робить їх чудовим вибором для алергіків. Це також може зменшити кількість прибирань і догляду за тваринкою.

Товариський і доброзичливий характер. Мальтіпу відомі своєю ласкавою і доброзичливою натурою, що робить їх чудовими компаньйонами для сім'ї та дітей. Їх адаптивність і комунікабельність дозволяє їм легко інтегруватися в різні способи життя і життєві ситуації.

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Інтелект і здатність до навчання. Мальтіпу швидко навчаються і добре реагують на команди. Їхній інтелект і бажання догоджати роблять їх відносно легкими в дресируванні, завдяки чому вони стають добре вихованими і слухняними домашніми улюбленцями.

Мінуси

Схильні до тривоги при розлуці. Через тісний зв'язок з господарями мальтіпу можуть відчувати страх розлуки, коли залишаються наодинці на тривалий час. Це може призвести до таких поведінкових проявів, як надмірний гавкіт, риття.

Потреба у регулярному догляді. Шерсть мальтіпу, що не линяє, потребує регулярного догляду, щоб запобігти утворенню ковтунів і підтримувати загальний стан здоров'я та зовнішній вигляд. Це може зайняти багато часу і вимагати послуг професійного грумера, що збільшує вартість утримання.

Проблеми зі здоров'ям. Як і всі породи собак, мальтіпу схильні до певних захворювань, таких як проблеми із зубами, вивих колінної чашечки та прогресуюча атрофія сітківки. Ці проблеми зі здоров'ям можуть вимагати регулярних візитів до ветеринара, що впливає як на час, так і на фінанси.

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