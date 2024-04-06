Особливості килимів з бамбукового шовку: для чого вони підійдуть

Гладка і м'яка текстура бамбукового шовку забезпечує комфортні та розкішні відчуття під ногами і є екологічно чистою альтернативою традиційному шовку. UAportal розповів про переваги та недоліки килимів з такого матеріалу.

Плюси

Розкішні відчуття. Килими з бамбукового шовку мають розкішний вигляд і відчуття, додаючи нотку елегантності будь-якому приміщенню, в якому вони розміщені.

Екологічно чистий варіант. Бамбуковий шовк є стійкою та екологічною альтернативою традиційному шовку. Він біологічно розкладається і виробляється з відновлюваного бамбука, що зменшує вплив на навколишнє середовище.

Довговічність. Попри свій делікатний вигляд, такі килими напрочуд міцні. Вони стійкі до вологи та цвілі, що робить їх практичним вибором як для житлових, так і для комерційних приміщень.

Читайте також: Навіщо у воду додавати сіль при митті підлоги: корисний лайфхак

Мінуси

Вартість. Одним з головних недоліків таких килимів є їхня вища вартість порівняно з іншими варіантами з синтетичних або натуральних волокон. Процес виробництва є більш трудомістким і тривалим, що зумовлює їхню високу ціну.

Сприйнятливість до пошкоджень. Попри свою довговічність, бамбукові шовкові килими все ж більш схильні до пошкоджень від розливів, плям і кігтів домашніх тварин, ніж інші матеріали.

Вицвітання. Килими з бамбукового шовку більш схильні до вицвітання під впливом прямих сонячних променів. Це може призвести до нерівномірного знебарвлення з часом, якщо вони не будуть належним чином захищені від ультрафіолетових променів.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!