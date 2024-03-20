Помилки, яких варто уникати при митті взуття: народні прикмети

У сфері забобонів та фольклору взуття посідає важливе місце, супроводжуване численними прикметами. Серед цих повір'їв особливу увагу приділяють процедурі миття черевиків. UAportal розповів, що під час цієї, здавалося б, буденної справи часто припускаються двох типових помилок.

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Миття чужого взуття

Фольклор стверджує, що дуже важливо чистити лише свої черевики. За жодних обставин не можна мити чуже взуття, попри будь-які прохання.

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Однак існує один виняток з цього правила. Вважається прийнятним вимити взуття своєї дитини, простягнувши руку допомоги дорослому родичу, який через фізичні обмеження не може виконати це завдання самостійно.

Поверхневе полоскання взуття в калюжі

Заборонено полоскати взуття в калюжі. Згідно з прикметами, така затія може накликати на людину хворобу.

Тому, щоб забезпечити своє благополуччя, бажано терпляче дочекатися можливості почистити взуття вологою ганчіркою. З практичного погляду, спроба вимити взуття в брудній воді навряд чи дасть задовільні результати.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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