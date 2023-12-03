Помилки, яких не варто припускатися під час спілкування з людьми

У цій статті UAportal підготував лайфхаки, як покращити навички спілкування, уникаючи поширених помилок. Дізнайтеся, чого не варто робити під час розмови з іншими людьми.

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Непотрібні суперечки

Однією з найпоширеніших помилок у спілкуванні з іншими людьми є участь у непотрібних суперечках чи конфліктах. Важливо мудро вирішувати суперечки і не намагатися довести свою правоту або вирішити кожну розбіжність.

Не всі розбіжності потрібно вирішувати, а іноді відпустивши їх, можна досягти більш мирної та позитивної взаємодії. Набагато корисніше зосередити енергію на змістовних дискусіях і підтримці гармонійних стосунків.

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Не припускайте, а запитуйте

Частою помилкою у спілкуванні є припущення щодо думок чи почуттів інших людей. Замість того, щоб робити поспішні висновки, бажано попросити роз'яснень і щиро зрозуміти їхню точку зору.

Припущення часто призводять до непорозумінь і непотрібних конфліктів. Практикуючи активне слухання і ставлячи відкриті запитання, можна досягти повного розуміння.

Не перебивайте інших

Слід уникати перебивати інших, коли вони говорять, оскільки це вважається неввічливою звичкою. Поважати інших, надаючи їм можливість повністю висловити свої думки та почуття. Перебивання може викликати розчарування і створити враження, що ви не цінуєте те, що людина говорить.

Крім того, використання реплік чи саркастичних зауважень під час розмови є контрпродуктивним і може призвести до загострення напруженості. Натомість терпіння, активне слухання та вдумливе і шанобливе реагування сприяють створенню сприятливої та позитивної атмосфери для ефективної комунікації.

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