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Омлет з червоною рибою: смачний сніданок
Готую його щоразу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Смаки — просто бомба!
Інгредієнти:
⁃ яйця
⁃ листя салату
⁃ крем-сир
⁃ сушені томати
⁃ каперси
⁃ кінза
⁃ лосось
Спосіб приготування:
1. Збиваємо яйця до однорідної консистенції.
2. Смажимо омлет на сковорідці.
3. Тим часом змащуємо листя салату крем-сиром.
4. Коли омлет готовий, викладаємо на нього сушені томати, каперси та трохи кінзи.
5. Зверху — листя салату з крем-сиром і філе риби.
6. Складаємо омлет навпіл — і насолоджуємось!
Спробуйте — і точно захочете ще!