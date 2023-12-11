Одні з найдорожчих: Топ-5 автомобілів. Фото

UAportal розповів про п'ятірку найдорожчих автомобілів. Дізнайтеся про неперевершену елегантність та інженерну майстерність цих автомобільних чудес.

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Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire утримує титул найдорожчого автомобіля у світі. Цей елегантний і розкішний автомобіль вартістю 19 мільйонів доларів втілює в собі елегантність та ексклюзивність. Унікальний дизайн і потужний двигун роблять його найкращим вибором для елітних колекціонерів.

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Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani Zonda HP Barchetta посідає друге місце серед найдорожчих автомобілів, його вартість становить 17,5 мільйонів доларів. Цей суперкар, випущений обмеженою серією, має потужний двигун V12 та особливий аеродинамічний дизайн. Лише три з цих приголомшливих автомобілів були випущені, що додає йому ексклюзивності та привабливості серед колекціонерів та ентузіастів.

Rolls Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail, ціна якого становить приголомшливі 13 мільйонів доларів, утримує четверту позицію як один з найдорожчих автомобілів, коли-небудь побудованих. Цей розкішний автомобіль був побудований на замовлення клієнта, має панорамний скляний дах, дерев'яний інтер'єр ручної роботи та унікальний дизайн, що нагадує дизайн яхт.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci є одним з найдорожчих автомобілів у світі з ціною в 9 мільйонів доларів. З чудовим 8,0-літровим двигуном W16 з чотирма турбінами та потужністю 1 577 кінських сил, цей шедевр з обмеженою серією втілює неперевершену потужність та ексклюзивність.

Mercedes-Benz Maybach Exelero

Mercedes-Benz Maybach Exelero займає п'яту позицію з ціною у 8 мільйонів доларів. Цей вражаючий вишуканий зовнішній вигляд та двигун V12 з подвійним турбонаддувом забезпечує гармонійне поєднання надзвичайного комфорту та вражаючої швидкості. Exelero залишається символом автомобільної досконалості та художнього дизайну, який цінують вибагливі поціновувачі.

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