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Дуже шоколадне мармурове печиво

Володимир ЯрославськийВолодимир Ярославський

Дуже шоколадне мармурове печиво
Дуже шоколадне мармурове печиво

Іноді мені хочеться чогось дуже шоколадного, та й ще зі склянкою холодного молока - мммм.

Ловіть простий рецепт:

-130г масла 82.5%

-2 яйця 

-180г цукру

-170г борошна

-50г какао

-50-80г шоколаду

-10г розпушувач

-70-80г цукрової пудри

  • масло кімнатної температури збиваю з цукром та яйцями, практично до розчинення цукру, при бажанні можна додати ще екстракт ванілі.
  • до масла додаю просіяне борошно разом з какао та розпушувачем, додаю шоколад (у мене у краплях, але можна і крихту).
  • охолоджую тісто біля 30 хв у холодильнику, формую кульки - біля 20 шт, і добре обвалюю у цукровій пудрі.
  • розміщаю на деко на відстані одне від одного і випікаю при температурі 190-195 градусів 12-14 хвилин ! Більше тримати не треба !
  • шоколад краще брати молочний або навіть білий. Проте печиво і без нього буде дуже цікавим
  • гарно буде, якщо до тіста додати якоїсь горіхової пасти чи горіхів 30-40г ! 

Джерело:instagram.com

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