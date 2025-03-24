Дуже шоколадне мармурове печиво

Іноді мені хочеться чогось дуже шоколадного, та й ще зі склянкою холодного молока - мммм.

Ловіть простий рецепт:

-130г масла 82.5%

-2 яйця

-180г цукру

-170г борошна

-50г какао

-50-80г шоколаду

-10г розпушувач

-70-80г цукрової пудри

масло кімнатної температури збиваю з цукром та яйцями, практично до розчинення цукру, при бажанні можна додати ще екстракт ванілі.

до масла додаю просіяне борошно разом з какао та розпушувачем, додаю шоколад (у мене у краплях, але можна і крихту).

охолоджую тісто біля 30 хв у холодильнику, формую кульки - біля 20 шт, і добре обвалюю у цукровій пудрі.