Зверніть увагу на тапочки: ритуал на приваблення кохання

У давнину предки приписували домашнім капцям особливу енергетику і ставилися до них з великою повагою. UAportal спробував розібратися в деталях цікавих повір'їв пов'язаних із даним взуттям.

Одне з повір'їв говорить про те, що натрапити на капці на своєму шляху приносить удачу і вказує на те, що незабаром ви зустрінете свого романтичного партнера. Більше того, для тих, хто вже перебуває у стосунках, знахідка загубленого капця може означати можливість розірвати зв'язок, який не виправдав себе.

Цікаво, що капці, залишені вдома у батьків або родичів, можуть пророкувати приємні зустрічі, а капці, забуті у коханої людини, можуть символізувати її прагнення до сімейного щастя. Для жінок, які шукали свою половинку, першим кроком було придбати нові капці і тримати їх у таємниці.

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Дуже важливо було не розголошувати цю таємницю, а головне – не дозволяти іншим позичати ці капці. Якщо цей ритуал був проведений ретельно, то, за повір'ям, протягом 3 місяців з'явиться суджений.

Тип капців, обраних для ритуалу, впливав на характеристики потенційного партнера. Щоб привабити заможного чоловіка, віддавали перевагу шкіряним капцям. М'яке та зручне взуття, як вважалося, запрошувало домашнього та сімейного партнера.

Яскраві капці, як вважалося, притягували романтичну другу половинку. Та навпаки, купівля найдешевших капців, за повір'ям, приводила до партнера з ледачими нахилами, обмеженими фінансовими можливостями та шкідливими звичками.

Не рекомендується дарувати домашні капці іншим. Це може призвести до розриву стосунків з друзями чи родичами.

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