Чи потрібно використовувати олію для сковороди з антипригарним покриттям

Використання антипригарної сковороди для приготування їжі часто призводить до плутанини серед новачків на кухні. Багато хто помилково вважає, що додавання хоча б невеликої кількості олії є обов'язковим. Однак, UAportal розповідає, як ефективно використовувати цей посуд.

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Використання сковорідки перший раз

Однією з поширених помилок є припущення, що антипригарну сковорідку потрібно нагрівати перед першим використанням. Однак важливо зазначити, що нагрівання до температури понад 260 градусів може пошкодити покриття, що призведе до появи тріщин і зробить сковорідку непридатною для використання.

Як правильно використовувати

Щоб уникнути цього, просто вимийте сковорідку теплою водою, витріть її і починайте готувати.

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Чи потрібна олія?

Виникає питання, чи потрібна олія при використанні антипригарного покриття. У цьому випадку мова йде не тільки про фінансову економію, але й про збереження здоров'я. Люди, які піклуються про своє здоров'я, часто уникають рослинних жирів, що пройшли високотемпературну обробку.

На щастя, посуд з антипригарним покриттям позбавляє від необхідності додавати олію. Природних жирів і соків, що виділяються з продуктів під час приготування, достатньо, щоб запобігти пригоранню.

Однак варто зазначити, що невелику кількість олії можна додавати для підрум'янювання певних страв. Цей крок покращує процес підсмажування, зберігаючи при цьому переваги антипригарного покриття сковорідки.

Нагадаємо, що сковорода – один з основних елементів в арсеналі будь-якої домогосподарки. Головна проблема в тому, що пателень існує велике різномаїття, а разом з тим і можливості їх використання. Тому UAportal розповідає, як вибрати дійсно якісну пательню.

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