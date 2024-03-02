Нові горизонти для контенту: що відомо про створення стокових фотографій із Generative AI від iStock

Співпраця між відомим медіапровайдером Getty Images та технологічним гігантом NVIDIA призвела до нової розробки у сфері стокової фотографії. UAportal розповів, що нещодавно запущена платформа Generative AI by iStock використовує можливості штучного інтелекту для створення якісних зображень виключно на основі текстових підказок.

Відео дня

Особливий підхід

Ґрунтуючись на базі попереднього сервісу Generative Getty Images, Generative AI by iStock спеціалізується на створенні стокових зображень для фотобібліотек. Ця інноваційна платформа спирається на передову модель NVIDIA Picasso, яка була навчена виключно на великій колекції зображень з каталогів Getty та iStock.

Читайте також: Apple Vision Pro: Що відомо про окуляри віртуальної реальності

Підвищення ефективності

Одне з основних завдань цього інструменту – підвищити ефективність роботи фрілансерів і малого бізнесу, надаючи миттєве рішення для вибору відповідних стокових фотографій. За допомогою простих текстових описів користувачі можуть створювати унікальні зображення, які точно відповідають бажаному контенту.

Ціни та майбутні вдосконалення

За доступ до сервісу користувачі платять $14,99 за 100 підказок, кожна з яких генерує чотири різних зображення. Крім того, платформа має намір впровадити додаткові функції, такі як ретушування фотографій за допомогою штучного інтелекту та розширення вихідної рамки зображень.

Раніше, ми писали найдієвіші поради, які допоможуть пришвидшити роботу старих ПК, ноутбуків та смартфонів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!