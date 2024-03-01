Нова політика Android: вплив на прийняття Samsung безшовних оновлень

UAportal розповів, що Android виступає за безшовне оновлення, яке вперше з'явилося у смартфонах Google Pixel у 2016 році. Однак Samsung чинить опір прийняттю цієї нової системи. Хоча компанія наполегливо уникала впровадження безшовних оновлень, у найближчому майбутньому для неї може стати дедалі складніше продовжувати ігнорувати цю систему.

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Що відомо

Функція дозволяє користувачам продовжувати користуватися своїми смартфонами під час завантаження та встановлення оновлень. Поки неактивний розділ проходить процес оновлення у фоновому режимі, користувачі можуть підтримувати безперервний доступ. При перезавантаженні, телефон плавно перемикається на оновлений розділ.

До цього часу, Samsung вирішила дотримуватися традиційного методу оновлення та уникала впровадження безшовних оновлень. Навіть останні серії Galaxy S24, флагманські пристрої Samsung, не мають цієї функції. Хоча очікувалося, що Android 13 може змусити Samsung перейти на новий метод оновлення, Google не зробив безшовне оновлення обов'язковою вимогою.

Зміни

Однак, як свідчать коментарі, знайдені в проєкті з відкритим вихідним кодом Android (AOSP), можлива потенційна зміна статус-кво. Це означає, що Android готується поступово припинити підтримку оновлень, які не є автоматичними. Словом, у майбутньому, ймовірно, підтримуватимуться лише різні форми безшовних оновлень.

Традиційний метод оновлення має певні переваги, такі як менший обсяг пам'яті та, як правило, швидший процес оновлення. Проте, використання цього методу означає, що необхідна взаємодія з користувачем, щоб контролювати процес завантаження до його завершення.

Для того, щоб Google змусила Samsung використовувати оновлення за принципом автоматичного, включення безшовних оновлень повинно стати частиною вимог до сумісності Android або бути обов'язковим через ліцензійні угоди GMS (Google Mobile Services) для доступу до додатків Google. Хоча компанія взялася за виконання цих вимог після випуску Android 13, зрештою, вона не змогла їх виконати. Як наслідок, смартфони Galaxy від Samsung продовжують втрачати можливість безперешкодного оновлення.

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