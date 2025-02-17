Ніжне домашнє печиво з вареням: тане у роті

Мамине печиво

Одне з найніжніших кураб’є з татовим варенням

Я обожнюю готувати разом з мамою - для мене це дуже цінно, і приємно.

До печива:

-200г масла 82.5%

-10г ванільного цукру

-85г цукрової пудри

-1 велике яйце (60г)

-240г борошна

-30г кукурудзяного крохмалю

-5г розпушувача за бажанням

150-180г або шматочків фруктів з варення або густе повидло.

мʼяке масло та цукрову пудру добре збиваю у планетарному міксері, до побіління суміші, додаю ціле велике яйце -60г або 60г білку, і ще збиваю пару хвилин.

(якщо яйце маленьке візьміть тоді ціле яйце і 1 жовток- так теж буде гарний результат)

борошно змішую з крохмалем та розрушувачем і просіюю через сито (якщо немає крохмалю - можна замінити його просто борошном).

у збите масло додаю у декілька прийомів борошно.

Перемішувати треба легенько і недовго, щоб не "затягнути" глютен.

Можна робити це змінною лопаткою на комбайні, або просто вручну!

перекладаю тісто у кондитерський мішок з широкою насадкою "зірочка". Випускаю на деко, застелене пергаментом, в середині печива змоченим у воді пальцем роблю заглиблення. Викладаю туди шматочки абрикос з варення або ваше улюблене кисленьке густе повидло!

Не забувайте, що між печивом має бути по 2-3 см вільного простору, щоб не злиплось!

ставлю вже у розігріту до 175-180 градусів духовку і випікаю 15-18 хв

Печиво має бути приємно румяним слідкуйте за своєю духовкою, дуже довго тримати не треба.

Коли охолоне - приємне, ніжне і маслянисте печиво вас дуже порадує!

тісто може трішки туговато випускатися з мішку - це все ж таки не крем, але це ок!

я додав розпушувач, бо результат трішки краще з ним!

Вдалих вам рецептів, любі!

Обіймаю.