Незабутні комедійні фільми, які можна передивлятися безліч разів

UAportal розповів про найкращі комедійні фільми, випущені між 2018 і 2020 роками, які гарантовано зможуть розвеселити кого завгодно. Від гостросюжетних комедій до романтичних історій, що змушують замислитися, ці фільми пропонують безліч гумору та розваг.

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"Джентльмени"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Комедія, кримінал, бойовик

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Гай Річі

"Джентльмени" розповідає про американського емігранта Міккі Пірсона, який побудував у Лондоні високоприбуткову імперію марихуани. Коли з'являється новина про те, що Міккі має намір продати свій бізнес, на його імперію полюють різні злочинні організації та мільйонери. Дія фільму розгортається у підпільному світі британської злочинності і знайомить з різноманітними ексцентричними персонажами, серед яких приватний детектив Флетчер і кілька безжальних гангстерів.

"Дедпул 2"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр Комедія, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 119 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Саймон Кінберг

Фільм "Дедпул 2" розповідає про пригоди дотепного найманця Вейда Вілсона, також відомого як Дедпул. Після особистої втрати Вейд формує команду з невідомих мутантів під назвою X-Force, щоб врятувати молодого мутанта на ім'я Рассел Коллінз від кіборга на ім'я Кейбл, який подорожує в часі, щоб знищити його.

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"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Комедія, фентезі, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2020

Головний продюсер: Енді Семберг

Історія розповідає про Найлза, безтурботного гостя весілля, який опиняється в нескінченній часовій петлі на весіллі в Палм-Спрінгс. Проживаючи один і той самий день знову і знову, він знайомиться з Сарою, сестрою нареченої, яка також опинилася в пастці часу. Разом вони мандрують нескінченною петлею, роблячи спроби вирватися на волю, одночасно відкриваючи для себе власні шляхи для розвитку та стосунків.

"Половина всього"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік: 2020

Головний продюсер: Ентоні Брегман

Фільм розповідає про старшокласницю Еллі Чу, успішну ученицю школи, знану за свій розум та письменницькі здібності. Коли сором'язливий спортсмен Пол Манскі просить її допомогти написати любовного листа своїй коханій Астер Флорес, Еллі неохоче погоджується. У міру того, як розгортається історія, Еллі починає відчувати почуття до Астер, що призводить до складного любовного трикутника.

"Борат: Наступний фільм"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2020

Головний продюсер: Саша Барон Коен

"Борат: Наступний фільм" продовжує пригоди журналіста-сатирика Бората Сагдієва. Після того, як його попередній документальний фільм зганьбив рідну країну, Борат отримує завдання відновити репутацію Казахстану, доставивши особливий подарунок американському віцепрезиденту Майку Пенсу.

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