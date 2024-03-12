Незабутні історії про пригоди та дива: фільми, які слід подивитися

UAportal розповів про добірку надзвичайних фантастичних фільмів, які перенесли глядачів у незабутні подорожі та стали частиною історії кінематографа. Від фантастичної антиутопії до етичних дилем – ці фільми змушують глядачів замислитися над реальністю, впливом технологій та наслідками наших вчинків.

Відео дня

"Матриця: Перезавантаження"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Бойовик, фантастика

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 138 хвилин

Рік: 2003

Головний продюсер: Джоел Сілвер

У фільмі "Матриця: Перезавантаження" розпочинається захоплива подорож у похмурий світ, де група повстанців на чолі з Нео бореться проти тиранічної системи, відомої під назвою "Матриця". Заглиблюючись у правду цієї симульованої реальності, Нео відкриває свої приховані здібності та розплутує таємниці, що загрожують людському та машинному світам.

"Я, робот"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Бойовик, кримінал, драма

Країна виробництва: США, Німеччина

Тривалість: 115 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Лоренс Марк

"Я, робот" знайомить нас із майбутнім, де роботи є невід'ємною частиною суспільства. Коли смерть відомого вченого називають самогубством, детектив Спунер розслідує цю справу і підозрює, що в ній замішаний бунтівний штучний інтелект. Поступово розкриваючи таємницю, Спунер дізнається про приховані плани та стикається з проблемами, які ставлять під сумнів відмінність між людиною та машиною.

"Людина-павук 2"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Аві Арад

У фільмі Пітер Паркер намагається збалансувати свої обов'язки супергероя та особисте життя. Б'ючись з новими ворогами, Пітер також повинен протистояти суперечливим емоціям, спричиненим його таємною особистістю. Відкриваючи для себе справжнє значення героїзму, Пітер стикається з викликами, які випробовують його силу та рішучість, що врешті-решт змушує його прийняти свою долю.

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"Донні Дарко"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Драма, містика, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2001

Головний продюсер: Джорджина Лоу

"Донні Дарко" – захоплюючий психологічний трилер, що розповідає про життя Донні Дарко, проблемного підлітка, якого мучать видіння апокаліпсису та зустрічі з загадковою фігурою на ім'я Френк, що з'являється у костюмі гігантського кролика. Зіткнувшись із низкою химерних подій, Донні мусить розгадати таємниці подорожей у часі, долі та особистої ідентичності.

"Особлива думка"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Бойовик, містика, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 145 хвилин

Рік: 2002

Головний продюсер: Джеральд Р. Молен

Фільм "Особлива думка" описує майбутнє, в якому злочини можна передбачити і уникнути їх за допомогою системи, здатної передбачати злочинні дії ще до того, як вони відбудуться. Коли шефа поліції Джона Андертона звинувачують у майбутньому вбивстві, він тікає, намагаючись очистити своє ім'я.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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