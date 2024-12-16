Неймовірний кекс БерНуазет з карамеллю: рецепт

Окрім традиційних рецептів, я люблю експериментувати — як-от у цьому випадку, використавши "горіхове" вершкове масло. Воно надає особливого аромату стравам.

До рецепту:

4 яйця

90 г цукру + 10 г ванільного

200 г масла 82,5%

200 г вершків 30%

320 г борошна

8 г розпушувача

дрібка солі

мелена кава та дрібка кориці

~180 г карамелі (120 г цукру, 100 г вершків + 15 г масла)

60 г молочного шоколаду

20 г олії без запаху

Готую БерНуазет або "горіхове" масло:

На гарячу пательню додаю масло. Воно тане і починає пінитися. Постійно помішую дерев’яною лопаткою на середньому вогні, доводжу масло до золотавого кольору, а пластівці білка, що утворилися, — до рум’яного. Одразу знімаю пательню з вогню й переливаю отримане масло в іншу миску. Смак і аромат такого масла — насичений, приємно горіховий, колір бурштиновий. Після охолодження масло біліє й збивається, як звичайне.

Також заздалегідь готую "суху" карамель.

Грію цукор у сотейнику, доводжу до карамельного кольору й додаю вершки. Постійно помішуючи, уварюю "до густої краплі", додаю масло й охолоджую.

У охолоджений БерНуазет додаю цукор, по одному яйця, трохи збиваю. Потім додаю вершки, борошно з розпушувачем, пів чайної ложки меленої кави та дрібку кориці.

Замішую тісто й викладаю його у форму для кексу

За допомогою кондитерського мішка додаю карамель — краще не надто глибоко, майже під самий верх.

Випікаю при 170°C 40–45 хвилин. Готовність перевіряю дерев’яною шпажкою.

Трохи охолонувший кекс поливаю шоколадом. Додаю прикраси на свій смак!

Смачного.