Нетрадиційні способи використання гірчиці: для чого вона знадобиться

Додавання гострої гірчиці до страв – широковідома кулінарна практика, особливо у поєднанні з різними м'ясними стравами. Однак універсальність цієї спеції виходить за межі кухні, надаючи неабияку користь у побуті. UAportal розповість, як можна використовувати гірчицю нетрадиційними способами.

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Миття посуду

Господині часто відмовляються від побутової хімії, використовуючи гірчицю для миття посуду. Властивості гірчиці допомагають легко відмити забруднення.

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Сприяє покращенню стану волосся

Використовуючи очищаючі властивості, гірчиця може замінити звичайний шампунь. Змішайте 2-3 ложки гірчичного порошку з водою до отримання пюреподібної консистенції та втирайте в корені волосся. Вважається, що цей нестандартний "гірчичний шампунь" може прискорити ріст волосся.

Прання одягу

Не всі плями можна легко вивести за допомогою пральної машини. Проте з цим може впоратись гірчиця. Попередньо замочіть забруднений одяг у воді з гірчицею всього на 20 хвилин, це допоможе вивести плями. Після цього виперіть речі у пральній машині звичайним способом.

Зігріваючі властивості

Хоча багато хто знає про зігріваючі властивості гірчиці, яку зазвичай використовують для боротьби з симптомами застуди, менш відоме застосування – заспокійливі ванночки для ніг. Всього 20 хвилин розслаблення можуть забезпечити необхідний перепочинок. Не забудьте після цього одягнути вовняні шкарпетки для додаткового тепла.

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