Неочікувані застосування соди: 5 трюків для побуту

Харчова сода – це універсальний побутовий засіб, який можна використовувати для цілої низки цілей. UAportal зібрав для вас дієві поради, які зроблять вашу рутину більш простою за допомогою цього продукту.

Нейтралізація неприємних запахів зі взуття

Харчова сода може використовуватися для поглинання і нейтралізації запахів, в тому числі зі взуття. Трохи соди можна посипати у черевики і залишити на ніч. На наступний ранок неприємний запах зникне.

Очищення кахеля у ванній кімнаті

З часом бруд і мильний наліт на плитці у ванній кімнаті буває досить складно відчистити. Для ефективного видалення цих стійких плям можна приготувати пасту з харчової соди та води і нанести її на плитку за допомогою щітки. М'який абразивний характер продукту робить цю суміш ідеальним засобом для боротьби зі складними забрудненнями у ванній кімнаті.

Нейтралізація небажаних запахів у холодильнику

Класичний трюк – тримати в холодильнику відкриту коробку з харчовою содою, щоб вона поглинала запахи їжі. Цікаво, що можна зробити освіжувач для холодильника своїми руками, поклавши в невеличку баночку трохи соди з кількома краплями ефірної олії. Це наддасть приємного аромату, водночас ефективно нейтралізуючи будь-які небажані запахи.

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Прочищення каналізації

Домашнє рішення для засмічення каналізації полягає в тому, щоб залити в каналізацію окріп, а потім додати 1/2 склянки харчової соди. Після цього потрібно додати суміш з 1 склянки оцту і 1 склянки гарячої води, накрити і залишити на 5-10 хвилин, після чого промити ще гарячою водою.

Полірування срібних виробів

Харчова сода також може допомогти відполірувати столове срібло, створивши пасту з харчової соди та води, нанісши її на столове срібло і залишивши на кілька хвилин перед тим, як відполірувати чистою тканиною.

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