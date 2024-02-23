Не викидайте кавову гущу: 5 порад для використання в побуті

UAportal підготував п'ять порад з використанням кавової гущі. Від садівництва та прибирання до боротьби зі шкідниками та усунення неприємного запаху – вона може слугувати екологічно чистим рішенням для повсякденних проблем, пов'язаних із домашнім господарством та активним відпочинком на свіжому повітрі.

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Засіб для миття посуду

Один із чудових способів повторного використання кавової гущі – це використання її як натурального абразиву для чищення брудного посуду та поверхонь. Зерниста текстура допомагає видалити стійкий бруд, а натуральні олії, що містяться в ній, також допомагають відполірувати та захистити певні види посуду.

Засіб для садівництва

Вірте чи ні, але кавова гуща може стати чудовим доповненням до вашого саду. Вона є кислотною, а це означає, що вона може допомогти збалансувати рівень pH у ґрунті для рослин, які люблять кислоту, таких як помідори або чорниця. Кавова гуща також діє як природне добриво, забезпечуючи ґрунт життєво важливими поживними речовинами, які сприяють росту і розвитку коренів.

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Усунення неприємного запаху

Кавова гуща має здатність поглинати та нейтралізувати аромати, що робить її ідеальним дезодорантом для вашої оселі. Поставте невелику відкриту посудину з сухою кавовою гущею в холодильник, щоб усунути будь-які неприємні запахи. Ви також можете розсипати суху кавову гущу в місцях, де накопичуються небажані аромати, наприклад, у відрах для сміття або шафах.

Натуральний засіб для прибирання

Кавову гущу можна використовувати як натуральний та ефективний засіб для прибирання складних забруднень. Ви можете використовувати її для чищення та відлущування каструль, сковорідок і стільниць.

Засіб від шкідників

Ще одне чудове застосування кавової гущі – відлякування шкідників у вашому саду або будинку. Розсипте суху кавову гущу навколо ваших рослин, щоб тримати шкідників, таких як равлики та слимаки, на відстані, оскільки вони не люблять її текстуру та аромат. Ви також можете розсипати її по периметру будинку, щоб відлякати мурах.

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