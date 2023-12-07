Не тільки в кулінарії: 4 секрети використання солі

Окрім покращення смаку страв, сіль може бути корисною у багатьох інших сферах, включаючи домашні справи та косметичні практики. UAportal розповідає про чотири маловідомі лайфхаки, які можуть зробити сіль вашою секретною зброєю.

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1. Попрощайтеся з колами під очима

Небажані мішки і темні кола під очима можуть бути справжнім розчаруванням, особливо з віком. Але не бійтеся, адже на допомогу може прийти простий сольовий розчин. Приготуйте суміш, розчинивши чайну ложку солі в півлітра води. Змочіть вату в цьому розчині і акуратно покладіть на проблемні зони.

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2. Виведення складних плям

Сіль демонструє чудові здібності у боротьбі зі стійким брудом, що робить її ідеальним засобом для чищення кухонного приладдя. Щедро посипте сіллю забруднену поверхню, додайте води і поставте на вогонь. Ваш посуд і кухонне приладдя віддячать вам новим блиском.

3. Боротьба з мурахами

Часто в будинку можуть заводитися мурахи. Щоб перешкодити їхньому просуванню у ваш житловий простір, використовуйте сіль як дієвий засіб для боротьби.

4. Освіжіть свою обробну дошку

Ваша дошка для нарізання набуває неприємного запаху від різних інгредієнтів? Відновіть її свіжість, обробивши простим розчином солі. Потім промийте дошку водою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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