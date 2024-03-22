Не тільки для запікання: креативні ідеї використання алюмінієвої фольги в побуті

Алюмінієва фольга – це більше, ніж просто кухонне приладдя. UAportal підготував кілька цікавих ідей для максимального використання цього поширеного побутового предмета.

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Кухонні хитрощі

Алюмінієва фольга – багатофункціональний і зручний інструмент на кухні. Один з оригінальних способів її використання – накривати краї пирога під час випікання, щоб запобігти його пригоранню.

Ще один чудовий трюк – загорнути основу зеленої цибулі у фольгу, запечатавши коріння, в результаті ви зможете овоч залишити свіжим на довший час. Крім того, з фольги можна зробити імпровізовану воронку, щоб легко переливати рідину з однієї ємності в іншу.

Новаторські способи

У сфері рукоділля алюмінієва фольга пропонує деякі нестандартні можливості. Наприклад, ви можете використовувати її як основу для створення фактурних картин, наносячи фарбу на поверхню фольги і притискаючи її до паперу, щоб створити унікальний дизайн.

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Ще один хитрий спосіб використання – створення рельєфних малюнків шляхом вдавлювання тупого предмета у фольгу для отримання візерунків з виступами. Ви також можете використовувати ці матеріали для створення власних трафаретів, обводячи бажаний малюнок і вирізаючи його ножицями.

У догляді за садом

Унікальні властивості фольги також можуть бути використані в садівництві та догляді за присадибною ділянкою. Наприклад, розміщення смужок алюмінієвої плівки у садовому господарстві може відлякати небажаних шкідників, таких як птахи або дикі тварини.

Крім того, обгортання плівкою нижніх стовбурів молодих дерев може захистити їх від пошкодження гризунами або прямими сонячними променями. Ще один садовий трюк – вистелити дно кашпо фольгою, щоб запобігти протіканню води та вимиванню ґрунту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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