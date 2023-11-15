Не лише для чищення зубів: три лайфхаки з зубною пастою

У цій статті UAportal підготував три несподіваних і практичних способи використання зубної пасти в повсякденному житті. Ми розкриємо прихований потенціал зубної пасти за допомогою цих нестандартних порад.

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Альтернативний засіб для чищення

Зубна паста може творити чудеса як універсальний засіб для чищення. Її абразивна текстура і м'які відбілюючі властивості роблять її ефективним засобом для видалення плям і бруду з різних поверхонь. Спробуйте нанести невелику кількість зубної пасти на м'яку тканину і обережно відтерти стійкі плями на взутті, ювелірних прикрасах або навіть на автомобільних фарах.

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Швидке лікування акне

Антибактеріальні властивості та підсушуючий ефект допоможуть зменшити розмір прища та його почервоніння. Просто нанесіть невеликий шматочок зубної пасти безпосередньо на акне, залиште на ніч, а вранці змийте, і колір обличчя помітно покращиться.

Видалення стійких запахів

Зубна паста не лише освіжає подих, але й може усунути стійкі запахи. Видавіть невелику кількість зубної пасти на руки і потріть їх разом, щоб позбутися небажаного запаху після роботи з рибою або часником. Її природні дезодоруючі властивості нейтралізують неприємний запах і залишать руки свіжими.

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