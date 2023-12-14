Не варто викидати: Для чого може знадобитися бананова шкірка

Банан – це не лише смачний і доступний фрукт, але й не варто забувати про його шкірку. Хоча багато людей викидають бананову шкірку без зайвих роздумів, насправді вона має різні нетривіальні способи використання, які можуть стати в пригоді в домашньому господарстві. UAportal розповідає декілька з них.

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1. Оживлення взуття

Ми всі любимо стильне шкіряне взуття, але воно має властивість зношуватися з часом. Професійні засоби для догляду не завжди є під рукою. Проте вас може виручити бананова шкірка. Почніть з очищення та сушіння взуття, а потім натріть білу частину шкірки на взуття.

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2. Відновлення посуду

Якщо вам коли-небудь знадобиться відновити естетичний вигляд вашого посуду, візьміть бананову шкірку. Біла частина шкірки може творити чудеса, злегка відполірувавши тарілки, чашки або склянки, повертаючи їм блиск.

3. Живлення рук

Коли холодна погода негативно впливає на шкіру рук, навіть найкращий живильний крем може виявитися недостатнім. Саме тут бананова шкірка може змінити ситуацію. Просто втирайте шкірку в шкіру, залиште на 5-10 хвилин і змийте водою. Ви будете здивовані зволожуючими та живильними властивостями.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани. Завдяки цим порадам, фрукт залишиться свіжим майже 3 тижні.

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