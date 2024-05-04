Не мотивує до роботи: топ п'ять фактів про каву, які здивують її поціновувачів

Більшість людей не уявляє своє життя без вживання кави. UAportal поділився цікавими фактами, які здивують поціновувачів цього напою.

Монополія на кавові зерна

Чи знали ви, що протягом тривалого часу арабські країни утримували монополію на кавові зерна? Проте з розвитком світової торгівлі популярність цього напою поширилася далеко. Все почалося в 15 столітті, коли арабські торговці завезли кавові зерна до Ємену, де навчилися мистецтва вирощування та догляду за деревами.

Різноманітні сорти кави

Світ вирощування кави настільки ж різноманітний, як і її смаки. На сьогоднішній день наука ідентифікувала близько 60 сортів кавових дерев, хоча не всі вони придатні для комерційного вирощування. Цікаво те, що існує понад 2000 задокументованих сортів кави, кожен з яких має свої унікальні характеристики.

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Кава не бореться з лінню

Ми часто чуємо, що кава допомагає нам прокидатися, стимулює наш розум і мотивує до дії. Однак твердження про те, що кава бореться з лінню, справедливе виключно для тих, хто справді бореться з нею. Однак напій ніяким чином не може змотивувати до роботи.

Кава не призводить до зневоднення

Факт про те, що вживання кави призводить до зневоднення організму, наукові дослідження спростували. Тому її споживання не може вплинути на водний баланс.

Королівська заборона на каву у Швеції

Це може здатися неймовірним, але історія розкриває інтригуючий факт про шведського короля Густава III, який плекав глибоку неприязнь до кави під час свого правління. Він суворо заборонив продаж і споживання кави, накладаючи штрафи на тих, хто не підкорявся указу. За іронією долі, ця заборона лише розпалила суспільну цікавість і бажання пити цей напій, що зрештою сприяло зростанню його популярності.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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