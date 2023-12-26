Не iPhone: який телефон вважається найпопулярнішим у світі

UAportal розповів про цікаві факти, які визначають популярність мобільних телефонів в сучасному світі. Від рекордів продажів до неочікуваних застосувань у спорті та культурі – маловідома інформація, яка зацікавить кожного.

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Популярність мобільних телефонів

Дані Світового банку висвітлюють вражаючу статистику: 97% населення планети зараз мають і використовують мобільні телефони. Значно перевищуючи кількість людей, що мають доступ до основних санітарно-технічних засобів, таких як туалети. Це відкриття свідчить про надзвичайну розповсюдженість мобільних технологій у сучасному суспільстві.

Метання мобільних телефонів

Метання мобільних телефонів набуло популярності як вид спорту у Фінляндії, Бельгії та інших країнах. На чемпіонаті світу 2014 року було встановлено новий світовий рекорд у цьому унікальному змаганні – 110,42 метра.

Найпопулярніший телефон у світі

Nokia 1101 утримує титул найуспішнішого телефону у світі: з моменту запуску у 2003 році було продано понад 250 мільйонів пристроїв. Примітно, що цей рекорд виходить за рамки мобільних телефонів, охоплюючи всі електронні гаджети. Проте ця модель більше не випускається.

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Страх втратити зв'язок

Номофобія – це страх втратити зв'язок через те, що людина загубила свій мобільний телефон. Термін з'явився у 2010 році на основі дослідження звичок користувачів мобільних пристроїв, яке показало, що приблизно половина респондентів відчувають тривогу, коли їхній телефон губиться, розряджається або втрачає зв'язок з мережею.

Мобільні телефони в Японії

В Японії 90% телефонів виготовляються у водонепроникних корпусах, оскільки японська молодь відмовляється розлучатися зі своїми пристроями навіть під час прийняття ванни або душу.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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