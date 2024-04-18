Названо жінок за знаком зодіаку, які не забувають образ: вони люблять мстити

Деякі жінки ніколи не прощають образ і можуть помститися тому, хто зачепив їх почуття, у найнесподіваніший момент. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів, Тельців, Левів і Раків. Читайте детальніше!

Скорпіон

Загадкові Скорпіони мають сильну інтуїцію і можуть все передбачати, тому зазвичай на крок уперед порівняно з конкурентами. І якщо чоловік спробує обвести їх довкола пальця, то помсти йому не уникнути. Скорпіони готові чекати роки, щоб ударити по кривднику якомога болючіше. Вони справжні майстри інтриг та підступності.

Телець

Жінки, народжені під сузір'ям Тельця, також досить мстиві. Вони не прощають образливих слів, сказаних на свою адресу, і не визнають своєї провини в жодній ситуації. Іноді вони можуть дати своєму кривднику другий шанс, але третього не буде – далі буде удар, здатний збити будь-кого. Жінки-Тельці у гніві здатні на страшні вчинки.

Лев

Леви здаються дуже товариськими, відкритими та легкими на підйом. Але вони болісно реагують на будь-яку критику. Тим, хто образив їх, буде несолодко – такі жінки точно мститимуть, і навряд чи є сила, здатна їх зупинити. Левам важливо бути по життю переможцями, і задля цього уродженці знаку готові на все.

Рак

Раки дуже прив'язані до своєї сім'ї, тому мститимуть будь-кому, хто образить їхніх близьких. Причому уродженці знаку не особливо розбираються в ситуації, їм найважливіше довести свою відданість рідним. Раки здатні на злі вчинки, про які згодом будуть шкодувати. Але наступного разу вони зроблять так само і продумають помсту до дрібниць.

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