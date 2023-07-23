Названо найбільш вразливих чоловіків за знаком зодіаку: вони все беруть близько до серця

Деякі чоловіки відрізняються особливою чутливістю – одне не так сказане слово ранить їх і стає причиною непорозуміння. Вони болісно сприймають критику, хоч і намагаються не подавати виду. За словами астрологів, йдеться про Раків, Дів, Скорпіонів і Риб.

Рак (21 червня – 22 липня)

Рак – емпат, який дуже тонко відчуває настрій оточуючих. Він ніжний, привабливий, сповнений сентиментів і тільки з боку виглядає суворим. Рак надягає товсту броню, щоб ніхто не міг випадково його викрити: він намагається захистити своє внутрішнє "я" від болю, оскільки йому багато разів розбивали серце. Незважаючи на це, Рак вірить, що нарешті зустріне справжнє кохання. Життя цього романтика схоже на американські гірки.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діва – один із найчутливіших знаків зодіаку. Такі чоловіки піклуються про інших і приймають близько близько до серця, коли їм не відповідають тим самим. Чоловік Діва сам собі найбільший критик, який вказує на кожну свою помилку, що швидко відбивається на його настрої. Цей земний знак покладається більше на логіку, ніж на емоції. Він відчуває низку суперечливих почуттів, і доки не розбереться в них, буде у стресі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіон приховує свої глибокі почуття за безпристрасним виразом обличчя. Як водяний знак, він чутливий, і приховування правди втомлює його. Він "замикає" почуття на висячий замок і ховає біль у глибинах свідомості. Хоча Скорпіон намагається тримати своє життя під контролем, несвідомі страхи можуть активізуватися будь-якої миті. Будьте з ним розуміючими. Цей чоловік вірний і відданий, коли по-справжньому закоханий.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Чоловік-Риби – ще один водний знак, який дуже вразливий. Нептун, який керує ним, дає йому розвинену інтуїцію і співпереживання – він співчуває всім, кого зустрічає. Його настрій змінюється залежно від енергії навколо. Не сумнівайтеся, що Риби романтичні і піклуватимуться про вас, якщо закохані. Але покажіть їм, як встановити здорові межі у стосунках із близькими людьми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.