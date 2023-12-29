Натуральні дезінфікуючі засоби для ефективного прибирання оселі

Хоча численні засоби для прибирання легко доступні в магазинах, ви можете знайти деякі з найкращих дезінфікуючих засобів прямо у себе вдома. UAportal розповідає про сім природних дезінфікуючих засобів, які є не лише ефективними, але й економічно вигідними.

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1. Мильний розчин

Чи знали ви, що мило вважається одним з найефективніших дезінфікуючих засобів? Це пов'язано з тим, що зовнішня оболонка вірусів складається з жиру, а мило, як відомо, розщеплює жири. Використовуючи простий мильний розчин, ви можете легко усунути мікроби і бактерії з різних поверхонь у вашому домі.

2. Сода та гірчиця

Сода має абразивні властивості, що робить її чудовим варіантом для чищення поверхонь на кухні, таких як плита, плитка та сантехніка, залишаючи їх блискучими та чистими. Гірчиця ефективно відштовхує жир, що робить її ідеальним доповненням до соди для чищення.

3. Лимон

Лимон діє як дезінфікуючий засіб, який чудово усуває жир, бруд і мильний наліт з плитки. Він також ефективний у боротьбі з неприємними запахами. Протирання лимонним соком обробних дощок може усунути стійкі запахи, наприклад, риби та м'яса. Крім того, лимони здатні боротися з пліснявою і надають приємний природний аромат.

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4. Сіль

Крім того, що сіль є економічним засобом, вона слугує ефективним антисептиком. Її можна ефективно використовувати для дезінфекції посуду та очищення різних поверхонь, у тому числі сантехніки. Замочивши кухонну губку в солоній воді, можна знищити бактерії та мікроби.

5. Оцет

Ще одним потужним природним дезінфікуючим засобом є оцет, особливо білий. Кислотна природа робить його ідеальним засобом для боротьби з цвіллю, грибком і бактеріями у вашому домі. Змішайте оцет з водою, і ви отримаєте ефективний та екологічний універсальний засіб для чищення. Він також допомагає розчиняти мінеральні відкладення на різних поверхнях.

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