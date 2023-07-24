Справжні хамелеони! Названо найбільш лицемірні знаки зодіаку

Двуликість – це риса, яка вказує на нещирість людини: вона говорить одне, думає інше, а робить третє. За словами астрологів, справжніми "хамелеонами" є Близнюки, Терези, Раки, Скорпіони та Козероги. Їм найбільше властиво лицемірство.

Близнюки

Близнюки відомі своєю дввуликістю, і іноді це пов'язано з їхньою природною гнучкістю, а не зі злим наміром. Оскільки вони ввічливі та товариські, можуть пристосовуватися до різних ситуацій та людей, через що складається враження, що вони змінюються, як хамелеони. Втім, Близнюки здатні майстерно брехати, щоб досягти своїх цілей.

Терези

Терези – любителі гармонії та рівноваги. Вони можуть брехати, щоб уникнути конфліктів та зберегти мир у своєму оточенні. Це може бути сприйнято як лицемірство, хоча вони ухвалюють рішення з кращих спонукань. Їхнє прагнення подобатися та задовольняти потреби інших людей іноді призводить їх до конформізму, що може справляти негативне враження.

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Рак

Раки не є двуликими знаками, але можуть приховувати свої справжні почуття, щоб захистити себе та інших. Вони надзвичайно емоційні та чутливі, але часто приховують свої емоції, щоб уникнути можливого болю. Що стосується людей, які їм не є близькими, то Раки можуть бути вправними маніпуляторами та брехати.

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю скритністю. Ця відчуженість може створити відчуття двуликості, оскільки здається, що вони приховують свої справжні наміри та почуття. Однак насправді вони використовують свою стриманість як захисний механізм, щоб захистити себе та свій вразливий внутрішній світ. Лицемірство – лише маска.

Козеріг

Козероги – цілеспрямовані люди, практичні та вперті, тому готові маніпулювати та брехати, якщо вважатимуть це за необхідне для досягнення бажаних результатів. Уродженці знаку готові піти по головах, аби досягти успіху. Вони не дбають про почуття інших людей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.