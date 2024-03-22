Розпочніть день правильно: як обрати корисний сніданок

Збалансований раціон, має важливе значення для підтримання нормального стану організму. UAportal підготував пораді про те, потрібно включати в сніданок.

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Калорійність

Збалансований сніданок має вирішальне значення для підтримки здоров'я. Сніданок з фруктами, цільнозерновими продуктами та нежирним білком може допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

Лікарі рекомендують включати в сніданок такі продукти, як вівсянка, ягоди та йогурт, щоб зміцнити здоров'я серця. Починаючи свій день з поживної їжі, ви можете задати позитивний тон вашому самопочуттю в цілому. Крім того, збалансований сніданок може забезпечити вас необхідною енергією.

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Горіхи та насіння

Включення в сніданок горіхів і різних видів насіння може суттєво допомогти вашому організму. Ці продукти багаті на корисні жири та необхідні поживні речовини, які підтримують здоров'я.

Лікарі радять додавати до сніданку горіхи і насіння, такі як мигдаль, волоські горіхи, чіа та лляне насіння. Крім того, ці продукти допомагають зменшити запалення і є чудовим джерелом антиоксидантів, сприяючи вашому загальному самопочуттю.

Роль вітамінів у сніданку

Включати ягоди, листову зелень і зелений чай у ранковий раціон, допоможе використати силу антиоксидантів. Це потужні сполуки, які допомагають боротися із запаленням та стресом, що пов'язані з хворобами.

Крім того, відомо, що саме антиоксиданти підтримують стан здоров'я клітин. Також такі продукти можуть сприяти зниженню ризику хронічних захворювань.

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