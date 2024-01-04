На якому пальці не рекомендується носити каблучку: Українські забобони

Хоча багато людей вважають, що каблучки можна носити на будь-якому пальці, існує застереження, що наслідки можуть бути несприятливими. UAportal розповідає про ці забобони.

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Звичайно, ми не маємо на увазі традиційний безіменний палець, який зазвичай призначається для обручок. Широко прийнято носити каблучки на середньому пальці, а також на вказівному і мізинці.

Однак не рекомендується носити каблучки на великому пальці, особливо тим, хто довіряє забобонним віруванням і прикметам.

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Забобони, пов'язані з носінням каблучок на великому пальці

1. Прикмети свідчать, що прикрашаючи саме цей палець дорогоцінним аксесуаром, можна "применшити" природну красу людини.

2. Вважається, що носіння каблучки на великому пальці може призвести до проблем зі здоров'ям, які можуть негативно вплинути на загальний вигляд людини.

3. Вважається, що люди можуть відчувати регулярні розлади настрою і часті прояви негативних емоцій, таких як гнів, ненависть або заздрість.

4. Носіння каблучки на великому пальці свідчить про невпевненість у собі.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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