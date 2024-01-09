Мультиварка проти скороварки: Що краще придбати господиням

Обираючи між традиційною скороваркою та сучасною мультиваркою, слід врахувати кілька важливих аспектів. Ці прилади відрізняються універсальністю приготування страв, використанням та розміщенням на кухні. UAportal розглянув суттєві відмінності, щоб допомогти зробити усвідомлений вибір.

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Універсальність приготування їжі

Скороварки відмінно підходять для швидкого приготування шматків м'яса і бобових, в той час як мультиварки пропонують більш широкий спектр можливостей приготування, таких як приготування супів, випічки, варіння рису.

Крім того, мультиварки часто мають додаткові налаштування для пасерування та приготування на пару, що забезпечує ще більшу універсальність на кухні. Скороварка найкраще підходить для страв, які потребують високого тиску та швидкого приготування, тоді як мультиварка забезпечує різноманітні функції приготування в одному приладі.

Простота використання

Скороварка є простою, з легкими налаштуваннями і мінімальним контролем. З іншого боку, мультиварки, як правило, оснащені цифровим інтерфейсом, попередньо встановленими програмами приготування та таймером відкладеного старту, що робить їх більш зручними у користуванні та зменшує потребу в практичному управлінні.

Розмір і потужність

Як скороварки, так і мультиварки мають однаковий об'єм – від 4 до 8 літрів. Мультиварки також мають кілька внутрішніх каструль для додаткової універсальності та можливості готувати кілька страв одночасно, що може бути корисним для приготування різноманітних страв для великої родини.

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Ціна та інвестиції

Скороварки, як правило, більш доступні та практичні, якщо основною метою є приготування різних страв під тиском. На відміну від них, мультиварки коштують дорожче, але надають більше можливостей для приготування страв, що робить їх цінною довгостроковою інвестицією для тих, хто любить різноманітні методи приготування їжі.

Кухонний простір

Якщо розглядати кухонний простір, то скороварка, як правило, займає менше місця на стільниці або в шафі завдяки своїй простішій конструкції. І навпаки, мультиварка може потребувати більше місця, тому при виборі між цими двома приладами важливо враховувати наявність вільного простору та місця для зберігання.

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