Мультфільми, сповнені чудес та пригод: їх варто подивитись кожному

Приготуйтеся перенестися у світ чудес і фантазії з найкращими мультфільмами, випущеними в період з 2010 по 2015 рік. UAportal підготував добірку з п'яти найкращих стрічок.

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"Думками навиворіт"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Walt Disney Animation Studios

У центрі сюжету "Думками навиворіт" – молода дівчина на ім'я Райлі Андерсон, яка нещодавно переїхала зі своєю сім'єю до Сан-Франциско. Історія в основному відбувається в голові Райлі, де п'ять емоцій – радість, смуток, страх, гнів і відраза – керують її діями. Коли Райлі переживає важливу емоційну подію після переходу до нової школи, Радість і Сум губляться в глибинах її свідомості, намагаючи вибратись та залишаючи Страх, Гнів і Огиду керувати її повсякденним життям.

"Зоотрополіс"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Walt Disney Animation Studios

Фільм розповідає історію Джуді Хоппс, рішучої кролиці, яка мріє стати поліцейським, незважаючи на забобони щодо менших тварин. Коли вона нарешті досягає своєї мети і приєднується до поліцейського департаменту Зоотопії, її призначають паркувальницею. Відчуваючи, що її недооцінюють, Джуді сповнена рішучості довести свою спроможність і береться за захопливу таємничу справу, пов'язану зі зниклими безвісти хижими ссавцями.

"Як приборкати дракона"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: DreamWorks Animation

Дія фільму "Як приборкати дракона" відбувається у селі Берк, де вікінги сприймають драконів як своїх найлютіших ворогів. У центрі сюжету – Гикавка, молодий вікінг, який прагне стати винищувачем драконів, як його батько та інші вікінги. Однак все змінюється, коли він зустрічає та приборкує дракона, зрозумівши, що дракони і люди можуть жити в мирі.

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"Супер шістка"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік: 2014

Головний продюсер: Walt Disney Animation Studios

Події відбуваються у футуристичному місті Сан-Франсокіо і розповідають про юного вундеркінда на ім'я Хіро Хамада. Хіро разом зі своїм надутим роботом-медиком Беймаксом формує команду незвичайних героїв, щоб розкрити таємницю небезпечного лиходія в масці, який загрожує місту. Хіро та його нові друзі, які володіють унікальними та вражаючими здібностями, об'єднують зусилля для захисту Сан-Франсокіо і стають легендарною командою супергероїв.

"Lego Фільм"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2014

Головний продюсер: Warner Bros. Animation

Фільм розповідає про пригоди звичайної мініфігурки Лего на ім'я Еммет Бріковскі, якого вважають "Особливим" та головним ключем до порятунку всесвіту Лего від тиранічного Лорда Бізнеса. Еммета наймає група майстрів-конструкторів, серед яких Вілдстайл, Бетмен і Гендальф, щоб зупинити плани Лорда Бізнеса і його зброю – Адскл. Під час своєї подорожі вони відкривають для себе силу творчості та командної роботи, долаючи різноманітні виклики, в тому числі загадковий план Лорда Бізнесу.

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