Мультфільми, що подарують глядачам незабутні враження від перегляду

UAportal розповів про одні з найкращих мультиплікаційних фільмів, випущених між 2003 і 2007 роками. Ці фільми продовжують зачаровувати глядачів своїми незабутніми історіями, персонажами, та приголомшливою, на той час, анімацією.

Відео дня

"Полярний експрес"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Castle Rock Entertainment

"Полярний експрес" розповідає про магію Різдва, коли маленький хлопчик вирушає у чарівну подорож на Північний полюс на борту магічного потяга. Хлопчик зустрічає унікальних персонажів, серед яких співучий бродяга і таємничий провідник. Через хоробрість, дива та віру діти на борту потяга відкривають для себе справжній сенс Різдва.

"Рататуй"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість 111 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"Рататуй" знайомить нас з Ремі, щуром з надзвичайним кулінарним талантом, який мріє стати відомим шеф-кухарем. Ремі зав'язує несподівану дружбу з Лінгвіні, двірником, який також мріє стати кухарем. Разом вони починають створювати кулінарні шедеври і стикаються з викликами та проблемами з боку людей, які не люблять щурів.

"Тачки"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2006

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

Дія фільму "Тачки" відбувається у світі, населеному людиноподібними автомобілями, у центрі якого Блискавка МакКвін, молодий та амбітний гонщик, який стоїть на порозі слави. Обставини приводять його до маленького містечка Радіатор Спрінгс на шосе 66. Він отримує цінні життєві уроки та відкриває для себе цінності дружби та роботи у команді.

"У пошуках Немо"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2003

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

Фільм "У пошуках Немо" розповідає історію Марліна, який вирушає у подорож, щоб знайти свого сина Немо, якого виловив аквалангіст і відвіз до Сіднея, що в Австралії. Марлін об'єднується з Дорі, забудькуватою синьою рибкою, разом з якою вони стикаються з перешкодами та яскравими персонажами. Подорожуючи океаном, Марлін і Дорі стикаються з небезпеками та отримують цінні життєві уроки.

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"Суперсімейка"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"Суперсімейка" розповідає про світ, де супергерої змушені жити звичайним життям через юридичні складнощі. Містеру Неймовірному та його дружині Еластиці доручено особливу місію – врятувати світ від лиходія Синдрома. Вони повинні заново розкрити свої здібності і працювати разом зі своїми дітьми, які також володіють унікальними здібностями, щоб зупинити цього злодія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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