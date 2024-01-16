Мультфільми, які слід переглянути всією сім'єю

UAportal підготував добірку з найулюбленіших та найрейтинговіших анімаційних фільмів з 2001 по 2005 роки. Дізнайтеся про неймовірний світ мультфільмів та про їхній вплив у цей період.

Відео дня

"У пошуках Немо"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік: 2003

Виробництво: Pixar Animation Studios

"У пошуках Немо" розповідає про подорож риби-клоуна Марліна, який вирушає на пошуки свого сина Немо, якого спіймав аквалангіст і помістив у акваріум. Марлін об'єднується з забудькуватою блакитною рибкою на ім'я Дорі і стикається на своєму шляху з різними випробуваннями, зокрема з акулами, черепахами та пеліканом.

"Шрек"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2001

Виробництво: DreamWorks Animation

Цей мультфільм розповідає історію огра на ім'я Шрек, який вирушає на порятунок принцеси Фіони з вежі, яку охороняє дракон. З допомогою Осла, балакучого і вірного супутника, Шрек стикається з такими викликами, як жорстокий лорд Фаркуад і його армія. Під час подорожі між Шреком і Фіоною виникає зв'язок, який призводить до несподіваних відчуттів і щасливого кінця.

"Суперсімейка"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік: 2004

Виробництво: Pixar Animation Studios

"Суперсімейка" – це сім'я супергероїв, які повинні перемогти Синдрома, суперлиходія, що прагне помститися супергероям. Боб, також відомий як Містер Неймовірний, разом із Хелен, Вайолет і Деш використовують свої надзвичайні здібності, щоб захистити сім'ю і врятувати світ.

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 82 хвилини

Рік: 2005

Виробництво: DreamWorks Animation

Мультфільм "Мадагаскар" розповідає історію лева Алекса, зебри Марті, жирафа Мелмана та бегемотихи Глорії, які після несподіваної пригоди опинилися на острові Мадагаскар. Пробираючись крізь дику природу, вони зустрічають химерних лемурів, пустотливих пінгвінів і відкривають для себе важливість дружби, самопізнання та прийняття своєї справжньої природи.

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"Віднесені привидами"

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: Японія

Тривалість: 125 хвилин

Рік: 2001

Виробництво: Студія Ghibli

Стрічка "Віднесені привидами" розповідає про Чіхіро, молоду дівчину, яка потрапляє у світ духів після переїзду з батьками до нового району. Щоб звільнити себе і своїх батьків від закляття, вона повинна пройти через страшну купальню, якою керує відьма Юбаба. Чіхіро зустрічає безліч чарівних, а часом і непростих персонажів, намагаючись знайти шлях назад до людського світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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