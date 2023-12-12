Можна накликати біду на всю родину: Де не варто зберігати одяг і взуття

UAportal з'ясував, що вкрай важливо враховувати конкретні місця, де не слід зберігати або розміщувати одяг і взуття у вашому домі. Дізнайтеся, як забезпечити позитивну енергію у житловому просторі.

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Спинка стільця

Спинка стільця може здатися зручним місцем для кидання сорочок чи штанів наприкінці довгого дня, але згідно з повір'ям, ця практика може відштовхнути процвітання та любов. Вважалося, що якщо незаміжні дівчата залишали свій одяг на спинці стільця, це зменшувало їхні шанси знайти гарного партнера, що призводило до невдалого шлюбу.

Ліжко

Бажано не класти новий одяг прямо на ліжко. Коли купуєте нову річ, важливо спочатку одягнути її, щоб вона перейняла особисту енергетику людини і зрівнялася з нею. Не кладіть неношений одяг прямо на ліжко, щоб зберегти гармонійну енергетику як одягу, так і спального місця.

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Підлога

Якщо залишити одяг розкиданим на підлозі, це може призвести до того, що негативна енергія або нечисті сили зможуть вплинути на людину. Правильно зберігаючи одяг, можна звести до мінімуму будь-яку негативну енергетику.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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