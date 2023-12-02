Чи можна утримувати коргі у квартирі

Розмірність та жвавий характер коргі часто викликають питання щодо його утримання у квартирі. Ця порода собак вражає своїм неповторним виглядом та веселим темпераментом, але одночасно вимагає певної уваги до своїх потреб. UAportal розповідає про переваги та недоліки цієї породи.

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Переваги утримання коргі у квартирі

Розмір собаки

Маленькі розміри роблять коргі ідеальною породою для квартир і будинків.

Невибагливий до навантажень

Низькі вимоги до фізичних навантажень роблять їх зручними для господарів з напруженим графіком.

Характер собаки

Коргі відомі своїм товариським характером, що робить їх чудовими компаньйонами для самотніх людей.

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Недоліки утримання коргі у квартирі

Гавкіт

Коргі схильні до гавкоту, що може бути неприємністю для сусідів.

Шерсть

Їх рясне линяння вимагає регулярного прибирання.

Висока енергійність

Висока енергійність коргі може призвести до незадовільної поведінки, якщо не вигулювати собаку з певною регулярністю.

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