Чи можна садити горобину біля будинку: народні прикмети

Кожне дерево має унікальну енергетику, яка здатна впливати на різні аспекти нашого життя. Відомо, що деякі дерева відновлюють втрачені ресурси, а інші покращують емоційний стан. UAportal підготував народні прикмети, які стосуються посадки горобини та її впливу на життя людини.

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Примноження та надія

Якщо ви прагнете принести нове життя у свій дім, рекомендується садити горобину з південного боку будинку. За народними повір'ями, як щойно з'являються перші плоди, це символізуватиме швидку вагітність жінки.

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Сприяння миру та злагоді

Молодятам традиційно рекомендували садити горобину на східній стороні будинку, оскільки вона символізує спокій. Вважалося, що дерево підтримуватиме подружжя впродовж першого року спільного життя.

Залучення успіху

Вважалося, що посадка дерева на західній стороні будинку привертає удачу і розкриває приховані таланти. Щоб привабити достаток і процвітання у свій дім, варто вирощувати чорну або червону горобину на північній стороні двору.

Споконвіку вважалося, що наявність червоної горобини біля будинку забезпечує захист від лихого ока та намірів. Згідно з легендами, ягоди мають здатність відганяти негативну енергію. Крім того, дівчата плели вінки з гілок дерева і вішали їх за дверима, що слугувало оберегом від небажаних гостей або людей зі злими намірами.

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